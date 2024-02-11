"القاهرة الإخبارية": انفجارات عنيفة برفح وخان يونس

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك انفجارات عنيفة برفح وخان يونس جراء تواصل العدوان على غزة.

كما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بوجود أحزمة نارية إسرائيلية جنوبي ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى تفجير مربعات سكنية كاملة جنوبي قطاع غزة.

الاحتلال يواصل استهداف الأطقم الطبية في غزة

وأضاف أن مختلف مناطق دير البلح والنصيرات تتعرض لعمليات قصف مكثفة.

وتابع أن دخول المساعدات الإنسانية من مصر عبر منفذ رفح البري مستمر، مؤكدًا أن قطاع غزة يعاني أوضاعًا إنسانية شديدة السوء، حيث تستمر قوات الاحتلال في محاصرة وقصف المستشفيات جنوبي القطاع، كما يواصل الاحتلال استهداف الأطقم الطبية في قطاع غزة.