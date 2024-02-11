لجنة الانتخابات الباكستانية: إعادة الاقتراع فى 53 مركزًا فى 3 دوائر انتخابية

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، عن إعادة الاقتراع في 53 مركز اقتراع، في ثلاث دوائر انتخابية، في الجمعيات الوطنية والإقليمية يوم الخميس المقبل.

اللجنة حجبت النتائج في دوائر

وكشف المتحدث باسم لجنة الانتخابات، عن أن اللجنة حجبت النتائج في دوائر "إن.إيه-88 خوشاب" و"بي.إس-18 جوتكي-1" و"بي.كيه-90" كوهات، بسبب إهدار مواد الاقتراع، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الدوائر الانتخابية، بعد الخامس عشر من هذا الشهر.

وزارة الخارجية الباكستانية

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد قالت أمس السبت، إن الإدلاء بتعليقات سلبية قبل استكمال العملية الانتخابية العامة التي أجريت يوم الخميس الماضي، ليس بناء ولا موضوعيًا.

وقالت الوزارة: لقد فوجئنا بالنبرة السلبية لبعض هذه التصريحات، التي لا تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العملية الانتخابية ولا تعترف بالممارسة الحرة لحق التصويت من جانب عشرات الملايين من الباكستانيين، بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية في موقعها الإلكتروني.

حزب الشعب الباكستاني

وفي وقت سابق، فاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة شريف بـ71 مقعدًا واعترف بأنه ليست لديه الأرقام اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده، لكنه أصر على أنه يستطيع إخراج البلاد من الأوضاع الصعبة من خلال ائتلاف يتزعمه.

وحصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء المقتولة بينظير بوتو، على 53 مقعدًا، والباقي وهو أكبر عدد من المقاعد فازت به أحزاب صغيرة ومستقلون.

لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن أي شخص من ادعاء انتصار صريح، على الرغم من أن حزب شريف بدأ محادثات مع أطراف أخرى.

ونتيجة لذلك، تواجه باكستان فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، كما قالت الدكتورة فرزانة شيخ من مركز أبحاث تشاتام هاوس.