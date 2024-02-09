كواليس فوز عمران خان في الانتخابات الباكستانية على الرغم من حملة القمع

تحدى السياسيون المتحالفون مع حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان حملة القمع التي قادها الجيش وزعموا حدوث تزوير واسع النطاق للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الباكستانية، لكن منافسه نواز شريف أعلن النصر وقال إنه سيشكل حكومة ائتلافية.

وحقق المرشحون المدعومون من حزب تحريك الإنصاف الباكستاني، وهو الحزب الذي يديره خان الذي يقضي الآن أحكاما بالسجن لأكثر من عقد من الزمن، فوزا مذهلا بعد الانتخابات التي جرت يوم الخميس، متحديين كل التوقعات التي كان يتوقعها شريف، الذي تولى رئاسة البلاد ثلاث مرات.

وسوف يفوز رئيس الوزراء، وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (PML-N) بأغلبية سهلة.

وكان يُنظر إلى شريف على أنه يحظى بدعم الجيش الباكستاني، الذي كان منذ فترة طويلة وسيط السلطة السياسية في البلاد وله تاريخ في التدخل في الانتخابات.

أعداد غير مسبوقة



ومع ذلك، يبدو أن الناخبين في جميع أنحاء البلاد قد خرجوا بأعداد غير مسبوقة لدعم حركة PTI وخان، ونظرًا لحجم الأصوات للمرشحين المدعومين من حزب حركة الإنصاف، وفقًا للمصادر، لم يتمكن الجيش من "إدارة" نتائج شريف كما هو مخطط له.

ومع فرز أكثر من ثلاثة أرباع الأصوات لمقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 265 مقعدا، فاز المرشحون المدعومين من حزب حركة الإنصاف بأكثر من 90 مقعدا، وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز بـ69 مقعدا، وحزب الشعب الباكستاني بـ 52 مقعدا.

ومع ذلك، بدون أغلبية بسيطة، اتفق المحللون على أنه سيكون من الصعب على حزب حركة الإنصاف أن يشكل حكومة،وبسبب حكم لجنة الانتخابات، لم يُسمح لمرشحي حركة PTI بالقيام بحملاتهم تحت اسم حزبهم أو رمزه، وبالتالي كان لا بد من تسجيلهم كمستقلين.

وعلى الرغم من عدم تقدمه في استطلاعات الرأي، ألقى شريف خطاب "النصر" مساء الجمعة ودعا الأحزاب السياسية الأخرى “للانضمام إلينا لتشكيل حكومة”، ومن المفهوم أن PTI لم يتم تضمينه في هذا العرض. تشير تعليقات شريف إلى أنه إذا أمكن التوصل إلى اتفاق، فسيتم تشكيل الحكومة المقبلة كائتلاف من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، وحزب الشعب الباكستاني وأحزاب أصغر أخرى - ولكن بدون حركة إنصاف الباكستانية أو خان.

واجتمعت الأحزاب نفسها في ائتلاف عام 2020 وأطاحت بخان من منصب رئيس الوزراء بعد ذلك بعامين، لقد ظلوا في الحكومة لمدة 16 شهرًا، عندما كانوا لا يتمتعون بشعبية كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.

ورد زعماء حزب حركة الإنصاف على شريف قائلين إنه ليس له الحق في إعلان النصر أو تشكيل الحكومة. وأشاروا إلى مزاعم واسعة النطاق بحدوث تزوير لصالح مرشحي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، وقالوا إن العدد الحقيقي للمقاعد التي فاز بها حزبهم أعلى بكثير، تم تأجيل فرز الأصوات لأكثر من 24 ساعة في بعض المناطق، وفي بعض الحالات تم عكسه بين عشية وضحاها ضد حركة PTI.

وقُتل شخصان بعد اندلاع الاحتجاجات ضد التزوير المزعوم في المقاعد في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، حيث زُعم أن الشرطة ردت باستخدام العنف، كما خرج أنصار حزب حركة الإنصاف الباكستاني إلى شوارع لاهو، وتم التخطيط لمزيد من المسيرات ضد التزوير المزعوم في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان عن قلقه إزاء "التأخير الكبير في الإبلاغ عن النتائج ومزاعم حدوث مخالفات في عملية الفرز".