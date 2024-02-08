الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب الانتخابات.. باكستان تعلق خدمات الهاتف المحمول وتغلق الحدود

باكستان
باكستان

أوقفت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، خدمات الهاتف المحمول وأغلقت الحدود مع أفغانستان، وإيران المجاورتين لتأمين التصويت في الانتخابات بعد تفجيرات دامية في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الداخلية في العاصمة إسلام آباد عن التعليق المؤقت لخدمات الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد قبل دقائق من بدء التصويت، مشيرة إلى أن القرار هو لضمان سلامة الناخبين.

وقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا وجرح أكثر من 50 آخرين، عندما استهدف تفجيران مكاتب الحملات الانتخابية للمرشحين المحليين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

 

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إغلاق حدود البلاد مع أفغانستان وإيران

كما أمرت السلطات بإغلاق حدود البلاد مع أفغانستان وإيران ليوم واحد، حسبما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ممتاز بلوش.

ويعبر آلاف الأشخاص الحدود يوميًا وتلقي إسلام آباد باللوم على كابول في عدم السيطرة على المسلحين الذين يشنون هجمات عبر الحدود من مخابئهم المزعومة في أفغانستان.

وقالت لجنة الانتخابات إن أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها نحو 90 ألف مركز عرضة للعنف.

وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 600 ألف من أفراد الأمن يحرسون الانتخابات في الدولة المسلحة نوويًا.

واستخدم متشددون إسلاميون هواتف محمولة لتفجير عبوات ناسفة مزروعة في الماضي.

وحثّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون، عمران خان، أنصاره، أمس، على الانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد الإدلاء بأصواتهم الخميس. في الوقت نفسه، نظمت الأحزاب السياسية المتنافسة تجمعات حاشدة بمناسبة انتهاء فترة الدعاية الانتخابية. 

السلطات الباكستانية أفغانستان إيران الانتخابات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

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