الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باكستان: سنرحب وسنرد بالمثل على الإجراءات الإيجابية التي يتخذها الجانب الإيراني

باكستان وإيران
باكستان وإيران

 قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني اليوم الجمعة إن باكستان وإيران قادرتان على التغلب سويا على الخلافات البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية وذلك بعدما تبادل البلدان ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على قواعد لمسلحين على أراضي كل منهما.

باكستان وإيران.. تاريخ من الخلافات علي إقليم بلوشستان

وتظل المنطقة بين باكستان وإيران مصدر توتر مستمرا، حيث يعتقد بعض البلوش في باكستان أن حكامهم في مدينة قلات قد أجبروا على الانضمام إلى باكستان عند استقلالها عن الهند في عام 1947. كما يتهمون الحكومة الباكستانية بسرقة ثروات الإقليم وعدم توزيعها بشكل عادل، وهو ما يشكل سببًا رئيسيًا للتوتر المستمر في المنطقة.

باكستان إيران

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