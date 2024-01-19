نيفين مسعد: الفراغ الثقافى لا يمكن أن يستمر.. والذهاب للمسرح كان طقس للأسرة المصرية

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفراغ الثقافي لا يمكن أن يستمر، وأن الذهاب للمسرح في الماضي كان طقس للأسرة المصرية ولكنه اختفي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عند اختفاء السينمات اختفي معها عنصر الإبهار والرسالة الثقافية والخروجات والأسر التي تذهب لهذه السينمات، فعنصر الدروشة جائت من أن طوال الوقت المشروع الديني نشط وينتج وممول وله داعمين".

وتابع:"أما المشروعات الثقافية التي تتحدث عن الخير والخيال، والكتب وأشياء من هذا القبيل، والسيطرة علي الشخصية بالدين سهله، وتحديدًا في تكوين الشخصية المصرية، وبذلك تسيطر عليه وتكسب ثقته فيما ستقول وهذا الفراغ الثقافي لابد أن يملئ".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.