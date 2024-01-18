الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: أضرار فى البنية التحتية جنوب الجولان بعد سقوط صاروخ قادم من سوريا

جنوب الجولان
جنوب الجولان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك أضرارا في البنية التحتية جنوب الجولان بعد سقوط صاروخ قادم من سوريا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن إيران تقف خلف كل الهجمات على قواتها في سوريا والعراق والبحرالأحمر، مؤكدًة أنها لا تريد اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها ليست في حرب مع الحوثيين في اليمن، ولكنها تتحرك فقط دفاعا عن النفس.

القاهرة الإخبارية

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