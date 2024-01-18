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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القرموطى: انتهاء المشكلات بعد رمضان.. وأتوقع استمرار مدبولى فى الحكومة

جابر القرموطي
جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، على جهود الدولة في حماية الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة الاستراتيجية.

وقال خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن كثيرا من المشكلات ستنتهي بعد رمضان.

وأضاف: "أتوقع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للحكومة، ولا أقلل من حجم المشكلات الموجودة.. ولكن ما يحدث على حدود مصر ليس عشوائيا والهدف هو تدمير الدولة.

وتابع: "نثمن المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في حماية حدود البلاد، والدولة تدرك حجم التحديات التي تواجه المواطنين وتعمل على حلها".

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