ضياء الدين داوود: لا بد من اختبار وتطبيق مخرجات الحوار الوطنى

علق النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، على مخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه لا بد من اختبار وتطبيق مخرجات الحوار الوطني لتكون قوة دافعة لاستمرار الحوار الوطني.

وأضاف أن الحوار الوطني لا بد من أن يُختبر في مخرجاته واستكمال مناقشة الملفات التي لم يتم الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الحوار الوطني قام بالعديد من المخرجات وأهمها الإشراف القضائي على الانتخابات وقد تعهد بها رئيس الجمهورية، بناء على أحد مخرجات الحوار الوطني، وتكون قيد التطبيق التشريعي بحيث يصدر بشأنها قانون يمنح ضمانة الاستمرار، وأن يكون هناك قاض على كل صندوق.

ولفت إلى أن الحوار الوطني ناقش النظم الانتخابية ووضع أمام المتحاورين عددا كبيرا من الاستحققات الدستورية، والتي تهدف إلى وجود عملية سياسية تعددية حقيقية من خلال أحزاب سياسية قادرة على التعبير والاشتباك مع قضايا الناس ووجود اتساع لحرية الرأي والاتصال بالجماهير دون مخاوف وضغط.