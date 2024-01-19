الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد لـ"الشاهد": توجد جماعات دينية تعتبر أن الديمقراطية وسيلة للسطلة

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توجد جماعات دينية تعتبر أن الديمقراطية وسيلة للسطلة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أرفض مصطلح الجمعات الجهادية وأطلق عليهم جماعات العنف السياسي".

وتابعت: "هناك جماعات تتحدث بمنتهي الصراحة لأن الديمقراطية كفر مثل علي بن حاج من الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر لديه الديمقراطية كفر، وهذا معلن، ولكن هناك جماعات تعتبر أن الديمقراطية وسيلة للوصول إلى السلطة، وهذه الجماعات خطورتها أنها تطفي شرعية على ما تقوم به من أفعال سياسية بالاستناد إلى الدين والنص الموجود، فهي تطوع النص لأغراضها وبالتالي هذا أمر في منتهي الخطورة، لأنني ممكن أن أسيطر على مواطن عادي بأن أقول له قال الله وقال الرسول".

وأكملت: "هرم السلطة عندما يغلف السياسة بهذا الغلاف الديني أو يعطي سند ديني أمر في منتهى الخطورة، وهذه الجماعات حيثما حكمت فشلت مثل ما حدث في مصر، وتونس والسودان، والمغرب، وفشلها لأنها ليست صاحبة رؤية ولا يوجد لديها شيء تطرحه، ومن يحكم ليس بمفرده على الساحة وهناك جماعات أخرى دينية، وكل جماعة من هذه الجماعات تدعي أنها أكثر تعبيرا عن صحيح الدين، وبذلك تجدهم يتصارعوت في دولة مثل سوريا وتونس، وليبيا".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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