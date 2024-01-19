الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استخدمت القنابل الحارقة.. غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدان جنوب لبنان (فيديو)

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قالت مراسلة فضائية "الغد"، إن إسرائيل استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان، وسط سماع دوي انفجارات على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضافت أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة ما بين بلدتي كفركلا والعديسة بالقطاع الشرقي لجنوب لبنان، اليوم الجمعة، فضلًا عن استهداف بلدات الجبين وشيحين ومجدل زون وطير حرفا في القطاع الغربي.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال ألقي قنابل حارقة على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي بجنوب لبنان، موضحة أن القصف الإسرائيلي تركز أيضًا في مناطق بالقطاع الأوسط.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال، اليوم الجمعة، على طول الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن حزب الله، في بيانات متتابعة، استهداف مواقع إسرائيلية، بعد أن تعرضت بلدات جنوب لبنان للقصف المدفعي العنيف والغارات المتواصلة.

إسرائيل

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