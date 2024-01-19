الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد لـ"الشاهد": الإخوان يحتكرون صفة الإسلام لأنفسهم ويعيشون فى مجتمع مغلق

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإخوان يحتكرون صفة الاسلام لأنفسهم ويعيشون في مجتمع مغلق.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:" أزعم أن أحد فضائل فترة حكم جماعة الأخوان المسلمين في مصر، أنها كشفت فشلها، برغم كل المشاكل التي صاحبت هذه المرحلة، ولكن ربما لو لم يصلوا إلى الحكم لظلت فكرة أن هذه الجماعة مظلومة ومحرومة من الوصول إلى السلطة متواجده في الأذهان، وربما كان هناك تقدير أعلى لقدرتهم لأن هذه الجماعة طول ما تعارض أدائها جيد وممتاز، ودائمًا الذي على البر عوام".

وتابع: "حتى الرئيس مرسي عندما كان يقود المعارضة في البرلمان كان أدائه جيد لأنه يرفض طوال الوقت، ولكن عندما طلب منه التصحيح والتنفيذ للمسار لم يجد شئ يقدمه، وكثير مما كان ينتقده وجد أن الواقع لابد أن يأخذ به، فهذه الفترة كانت فترة سيئة جدًا، وهي جماعة تحكم بمنطق الجماعة وهي قبيلة تحكم بمنطق القبيلة والطائفة تحكم بنفس المنطق، والإخوان المسلمين يحتكرون صفة الإسلام لأنفسهم، فماذا عن جموع المسلمين الآخرين في المجتمع".

 وأكمل: "الإخوان يحتكرون صفة الإسلام لأنفسهم ويعيشون في مجتمع مغلق، كأنهم يحتكرون الدين ولا يثقوا إلا في بعضهم البعض، وكانت تجربة في منتهي الغرابة على المجتمع المصري، وهذه من أكثر الفترات التي شاركت فيها في الشارع عندما شعرت بالخطر، وكنت أهاجم هذا النمط الغريب جدًا علي الشخصية المصرية، فكان تفكير مختلف وأسلوب حياة مختلف وكذلك فكرة الجماعة التي تحكم شئ في منتهي الاستفزاز من جماعة مترابطة مع بعضها بأواصر تجارة وأواصر زواج، ومصالح".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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