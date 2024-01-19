غارات كثيفة على خان يونس والمقاومة تكبد إسرائيل خسائر جديدة

قال مراسل فضائية "الغد"، إن الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على مناطق متفرقة بخان يونس، وسط اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر المقاومة.

وأضاف أن هبوط مروحية إسرائيلية في خان يونس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، لإخلاء جرحى الجيش أمام ضربات المقاومة، مشيرًا إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دمرت 3 دبابات ميركافا بعبوات ناسفة، وكذلك ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

ولفت إلى خوض الكتائب اشتباكات عنيفة في محاور التقدم بمدينة خان يونس، موضحًا أن بلدة عبسان تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 5 فلسطينيين، كما استشهد 8 آخرون في قصف على منطقة جورة العقاد والكتيبة ومحيط مستشفى الأمل بخان يونس.

وقال مراسلنا إن عدد الضحايا منذ ساعات الصباح قد بلغ 16 شهيدًا من جراء الغارات التي ضربت مناطق خان يونس جنوبي القطاع.