الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية تشكر السعودية على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية

عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن شكرها وتقديرها الكبير للموقف السعودي القوي والواضح الذي عبر عنه البيان السعودي الصادر، اليوم الأربعاء، الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة، وفي مقدمتها إقامة  الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا.

إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وأضافت الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس يثمن عاليًا، الموقف السعودي الصلب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وجهودهما الحثيثة الساعية لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا سيادته بالمواقف السعودية التاريخية الأصيلة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكدت الرئاسة ثقتها بهذا الدعم السعودي الراسخ والصلب، في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم، الذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابت تجاه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة؛ وفي المقدمة منها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف العدوان على قطاع غزة

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، موقف المملكة الداعي لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، ودعوتها للمجتمع الدولي؛ لا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك بوابة للسلام في المنطقة والعالم.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد مريضة تبلغ من العمر 77 عامًا؛ جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

‏وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن المستشفى المحاصر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى.

في سياق متصل، أصيب 6 مواطنين بينهم حالات بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق غزة خلال انتظار آلاف المواطنين وصول شاحنات مساعدات إنسانية قادمة من جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما أغار طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من المكان.

الرئاسة الفلسطينية القدس البيان السعودي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قطاع غزة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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