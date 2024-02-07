الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: الفشل الدولى فى وقف إبادة شعبنا يشمل عجزه عن إجبار الاحتلال على رفع الحواجز بالضفة

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن فشل المجتمع الدولي الشامل لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وإنما يشمل عدم قدرته على إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح الطرق ورفع الحواجز أمام حركة المركبات والمواطنين في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذا الفشل الدولي يؤدي يوميًا إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والأممية ولمواقف الدول التي تدّعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إغلاق الطرق الرئيسة ونصب الحواجز العسكرية ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية انتقامية تنكل بالمواطنين وتحاول كسر إرادتهم بالصمود والبقاء في أرض وطنهم.

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طواقم الاحتلال بتجريف الأرض

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا مؤقتًا بإغلاق موقف مركبات أرض سوق الجمعة، قرب الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس، وذلك بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال وما يسمى "سلطة الطبيعة" الأرض في وقت متأخر من مساء أمس.

وشرعت طواقم الاحتلال بتجريف الأرض وإغلاقها، وسط مواجهات وتصدي أبناء عائلات عويس، وحمد، وعطا الله، لها، علمًا بأنهم يخوضون سجالًا قانونيًا لإثبات ملكية أرضهم منذ سنوات.

وتلاصق الأرض المستهدفة المقبرةَ اليوسفية التي تعرض جزء منها للاستيلاء بهدف إقامة "حديقة وطنية"، علمًا بأنها تلاصق سور القدس، وتجاور بابي الأسباط والساهرة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات منزل قيد الإنشاء في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت أساسات لبناء يعود للمواطن خصر القنطار في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا، ودرجًا لمنزل شقيقه إبراهيم، بحجة عدم الترخيص.

وزارة الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة الضفة الغربية الخارجية الفلسطينية طواقم الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي

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