الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حسين الشيخ يشكر السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني

حسين الشيخ
حسين الشيخ

وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الشكر للمملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة.

الخارجية السعودية

وكانت وزارة الخارجية السعودية جددت التأكيد على أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وشددت أن المناقشات الجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأشارت إلى أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة

ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

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الطائرات الإسرائيلية

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة بمساندة الدبابات، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27585 شهيدا و66978 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح وامتدت من الحدود الشرقية والجنوبية إلى غرب رفح.

وأسفر قصف في تل السلطان عن ارتقاء 3 شهداء بينهم صحفي ووالدته وشقيقته من عائلة أبو غالي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة خفاجة في تل السلطان، بالقرب من مدرسة القادسية، ما أسفر عن استشهاد أيوب يحيي حمد خفاجة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة عرسان في حي الزهور، ما أسفر عن استشهاد مواطنة وطفلتها ليترفع عدد شهداء رفح خلال الساعات الأخيرة إلى ١٢ شهيدا.

حسين الشيخ وزارة الخارجية السعودية الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني الطائرات الإسرائيلية الاحتلال العدوان الإسرائيلى

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