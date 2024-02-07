الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد في أذربيجان

الناخبون الاذربيجانيون
الناخبون الاذربيجانيون

انطلقت اليوم الأربعاء، الانتخابات الرئاسية في أذربيجان، لاختيار رئيس جديد للبلاد.

بدأ الناخبون في التوافد عل لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، لاستقبال نحو 6.5 مليون ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد.

المرشحون في الانتخابات الرئاسية بأذربيجان

ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 7 مرشحين: الرئيس الحالي إلهام علييف (عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم) – وزاهد أوروج (برلماني) – وفؤاد علييف (مستقل) – ورازي نورلاييف (عن حزب الجبهة الوطنية) – وفاضل مصطفى (عن حزب النظام الكبير) – وإيلشاد موساييف (عن حزب أذربيجان الكبيرة) – وجودرات حسني قولييف (عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان).

وتعد هذه الانتخابات الرسمية التاسعة التي تجرى على مستوى البلاد لمنصب رئيس أذربيجان، اذ سيبقى الفائز في منصبه لمدة سبع سنوات.

وبحسب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان مظاهر بناهوف فقد تم تجهيز 6537 مركزا انتخابيا موزعة على جميع أنحاء أذربيجان، وتم تزويد لجان الاقتراع بالوسائل اللوجيستية والفنية الضرورية، والقوائم المتضمنة أسماء المرشحين، وقوائم الناخبين واللافتات الخاصة بالمعلومات الإرشادية لكيفية إدلاء الناخب بصوته، على النحو الذي يتوافق مع المتطلبات والمعايير المحلية والدولية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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ويبلغ عدد المراقبين المحليين المسجلين لمتابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان 89 ألفا و366 مراقبًا محليًا، إلى جانب 790 مراقبا دوليا.

ويقوم 216 ممثلا إعلاميا من 109 بلدان بالتغطية الإعلامية لعملية الاقتراع التي تجري في البلاد. 

وشهدت الانتخابات، إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت، وتوفر التجهيزات والتسهيلات اللازمة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من التصويت.

وقال مراقبون انهم لم يلحظوا اية معيقات في عملية التصويت،موضحين ان العملية تجري بسلاسة.

وسيتم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء ليصار بعدها إلى البدء بعملية الفرز.

 

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