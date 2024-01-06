السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تعلن تعليق تركمانستان تبادل الغاز مع أذربيجان

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قالت إيران إن تركمانستان علقت إمدادات الغاز إليها، في خطوة عرقلت تدفق الغاز من إيران إلى أذربيجان بموجب اتفاق ثلاثي لتبادل الغاز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء "شانا" الإيرانية الرسمية نقلا عن بيان من شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن إمدادات الغاز من تركمانستان إلى إيران "توقفت مؤقتا".

وتتفاوض السلطات في عشق أباد وباكو من أجل "حل المسألة" و"سيتم استئناف تبادل الغاز بمجرد التوصل إلى اتفاق"، ولم تتطرق السلطات إلى المزيد من التفاصيل.

ووافقت إيران في اتفاق تم توقيعه في نوفمبر على استيراد حوالي ملياري متر مكعب من الغاز سنويا من تركمانستان مقابل نقل الغاز إلى أذربيجان.

إيران تركمانستان إمدادات الغاز أذربيجان الغاز

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