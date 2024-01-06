المُقاومة الفلسطينية بغزة تدعو عائلات الأسرى الإسرائيليين لعدم الوثوق بـ "نتنياهو"

وجهت فصائل المُقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين هم في قبضة المقاومة بقطاع غزة، تُحذر فيها المجتمع الإسرائيلي من خطورة الوثوق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحملت المشاهد، التي بثتها الفصائل عنوان "إلى عائلات الجنود الأسرى.. احذروا"، وقالت في رسالتها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، وأعادت المشاهد للمجتمع الإسرائيلي قصة شقيق نتنياهو (يوناتان)، الذي قُتل في مُحاولة لتحرير الأسرى.

ونوه الفيديو إلى أنّ نتنياهو يقول لعائلات الأسرى بشكل واضح: "ذوقوا ما ذقت بموت أخي".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدّى العدوان المُستمر للاحتلال، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويشير آخر إحصاء منشور من قبل وزارة الصحة في قطاع غزة إلى استشهاد 22 ألفا و600 شخص، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و910 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.