السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريل: وقف الحرب على غزة مدخل عودة الهدوء إلى لبنان

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم السبت، ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة؛ لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان.

وأعرب بوريل، خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في  بيروت، عن قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان.

وعبر عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي، مشددًا على وجوب أن تكون الأولوية هي لـ"وقف الحرب على قطاع غزة؛ لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان، وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701".

بدوره، نوه بري بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" ودورها على مدى عقود كـ"شاهدة على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله كما تفعل اليوم".

وجدد "بري" التأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701، مؤكدًا أن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل عدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.

وشدد بري، على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل، كاشفًا عن أنه على استعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والمناطق اللبنانية الجنوبية.

بوريل جوزيب بوريل غزة لبنان نبيه بري

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