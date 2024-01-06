السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الأمن العراقية تعثر على صاروخ مجنح فشل إطلاقه فى بابل

صاروخ مجنح فى بابل
صاروخ مجنح فى بابل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" أمس الجمعة، عن عثور الشرطة العراقية على صاروخ مجنح فشل في الانطلاق في محافظة بابل.

وقالت القيادة في بيان: "في 3 يناير، اكتشفت الشرطة العراقية في بابل صاروخا مجنحا مخصصا لهجوم بري فشل في الانطلاق"، مضيفة "يقدر التحالف جهود قوات الأمن الشرعية في العراق الرامية إلى منع الهجمات في المستقبل"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وكانت وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الخميس، استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها "في دك معاقل العدو".

ومن جانبه، أكد الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية في العراق أدت إلى مقتل القيادي مشتاق طالب السعيدي، من حركة "النجباء"، زاعما أنه كان ضالعا في التخطيط لشن هجمات ضد القوات الأمريكية.

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