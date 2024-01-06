السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يصل إلى إسطنبول فى مستهل جولته بالمنطقة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.

 

وسيزور بلينكن مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية، إضافة إلى تركيا واليونان، في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية.

 

وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".

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