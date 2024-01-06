السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول المركبة الفضائية الهندية المتوجهة لمراقبة الشمس لوجهتها

الشمس
الشمس

وصلت المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس إلى وجهتها، مما يمثل إنجازًا فضائيًا آخر، بعد الهبوط الناجح لمركبة فضائية، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر العام الماضي.

ووصلت المركبة الفضائية "اديتيا- إل1" التي انطلقت في سبتمبر الماضي، إلى نقطة تبعد 1.5 مليون كيلومتر "932 ألف ميل" عن الأرض، طبقا لوكالة الفضاء الهندية اليوم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

والموقع جزء من مسافة تصل إلى 150 مليون كيلومتر بين الأرض والشمس.

وأصبحت الهند أول دولة تتمكن من إنزال مركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2023، بعد أن انتهت محاولة روسيا للهبوط على سطح القمر في نفس المنطقة بالفشل، بسبب عطل في المحرك.

المركبة الفضائية الشمس القطب الجنوبى الأرض الهند

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