الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العلمي.

وقال الضويني إن الأزهر يفتح أبوابه للجميع من كل دول العالم، ليقدم لهم منهجًا وسطيًا مستنيرًا لا تشدد فيه ولا تفريط، مبينًا أن الأزهر يستضيف 30 طالبًا من أذربيجان، منهم 8 حصلوا على منح دراسية.

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وكيل الأزهر للخريجين: أنتم الأمناء والدعاة إلى الله بالعلم والعمل وبما تعلمتموه في الأزهر

وأوضح الضويني أن الأزهر لا يكتفي بتقديم خدماته للطلاب للدارسين فحسب؛ بل يقدم دورات تدريبية للأئمة والوعاظ من كل أنحاء للعالم من خلال أكاديميته العالمية لتدريب الأئمة، على أحدث أساليب الدعوة والإفتاء، وتقبل الآخر وترسيخ سبل التعايش السلمي المشترك.

من جانبه، أعرب الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، عن شكره وتقديره للأزهر الشريف على جهوده العلمية ولترسيخ قيم السلام في كل أنحاء العالم، مضيفًا أن بلاده تهتم بتطوير علاقتها مع الأزهر الشريف، لما له من مكانة عالمية ومنهج أصيل.

الدكتور محمد الضويني الدكتور الخان بولوخوف مشيخة الأزهر الأزهر الدكتور الضويني

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