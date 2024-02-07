إعلام عبرى: الاحتلال يطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

كشفت قناة "آي 24" الإسرائيلية عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وزعمت قناة "آي 24" الإسرائيلية "أن الشاحنات تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".

منع القوافل الإنسانية

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتش) أن إسرائيل منعت 56 بالمئة من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة الشهر الماضي.

المساعدات الإنسانية

وقال المكتب، في تقرير، إن السلطات الإسرائيلية منعت خلال شهر يناير الماضي 56 بالمئة من قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمالي غزة، وكذلك منعت 25 بالمئة من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط من القطاع المحاصر.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الليلة الماضية، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية متجهة إلى قطاع غزة.

وأحصى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 507 هجمات للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

تدمير المنزل مع الأشجار والنباتات

وقال المكتب، في تقريره اليومي، إن مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة هرميش أضرموا النار الإثنين الماضي، في مبنى مزرعة يملكه فلسطينيون في قرية ظهر العبد بجنين، وتدمير المنزل مع الأشجار والنباتات.

وفي الصيف الماضي، أورد المكتب أن مستوطنين من نفس البؤرة الاستيطانية ألقوا كلبين ميتين في بئر يستخدمها سكان ظهر العبد للشرب والري.

وأشار إلى إصابة 4417 فلسطينيًا، من بينهم 670 طفلًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بجروح، ومن بين هؤلاء أصيب 4279 شخصًا على يد القوات الإسرائيلية، و117 شخصًا على يد المستوطنين، و21 شخصًا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.