فى اليوم الـ125 من العدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ125.

وقصف طيران الاحتلال منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديدًا في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهدافهم بمُسيرات إسرائيلية في أزقة المنطقة الغربية من مدينة غزة وشوارعها، وتحديدًا في مربع الجامعات، ومفترق الصناعة، والطيران، والسرايا، وما زال بعضهم ملقين في المكان حيث يمنع الجيش مركبات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات.

انفجارات وإطلاق نار في حي الصبرة

كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في حي الصبرة، والرمال، وتل الهوا بمدينة غزة، ناجم عن استهداف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في محيط المكان.

وانتشلت جثامين 14 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، وعشرات الإصابات، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي فحجان والمغير في حيي تل السلطان والسعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

قصف صاروخي إسرائيلي

واستُشهد الصحفي الذي يعمل في تليفزيون فلسطين نافذ عبدالجواد ونجله، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف وعنيف أحياءً مختلفة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية المنطقة الحدودية جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 27708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 67147 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات.