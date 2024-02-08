الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى اليوم الـ125 من العدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

القصف
القصف

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان  الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على  قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ125.

وقصف طيران الاحتلال منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديدًا في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهدافهم بمُسيرات إسرائيلية في أزقة المنطقة الغربية من مدينة غزة وشوارعها، وتحديدًا في مربع الجامعات، ومفترق الصناعة، والطيران، والسرايا، وما زال بعضهم ملقين في المكان حيث يمنع الجيش مركبات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات.

txt

بـ5 ضربات.. "حزب الله" يعلن حصيلة استهدافاته للقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

انفجارات وإطلاق نار في حي الصبرة

كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في حي الصبرة، والرمال، وتل الهوا بمدينة غزة، ناجم عن استهداف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في محيط المكان.

وانتشلت جثامين 14 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، وعشرات الإصابات، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي فحجان والمغير في حيي تل السلطان والسعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

قصف صاروخي إسرائيلي

واستُشهد الصحفي الذي يعمل في تليفزيون فلسطين نافذ عبدالجواد ونجله، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف وعنيف أحياءً مختلفة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية المنطقة الحدودية جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 27708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 67147 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات.

قطاع غزة الاحتلال إطلاق نار قصف صاروخي إسرائيلي الإسعاف مدينة غزة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"