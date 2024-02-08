الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قذائف المدفعية الإسرائيلية تنهمر على مجمع الشفاء الطبى

المدفعية الإسرائيلية
المدفعية الإسرائيلية

انهمرت قذائف المدفعية الإسرائيلية، فجر الخميس، على عدد من مباني مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وجرح 5 آخرين حالة اثنين منهم خطرة.

 

وأفادت مصادر محلية في قطاع غزة بأن قذيفتين على الأقل سقطتا داخل المبنى الشمالي لمجمع الشفاء ما أدى لوقوع ضحايا بين المدنيين.

 

وقال الطبيب مهند الغول، المتواجد داخل المجمع، إن الجيش الإسرائيلي يكرر المأساة السابقة ويعيد استهداف مجمع الشفاء بالقذائف وقتل المدنيين.

 

وأضاف، أن "الإمكانيات الموجودة في المجمع بعد استهدافه وإخراجه عن الخدمة في السابق لا يمكنها التعامل مع هذه الحالات على الإطلاق".

 

وأوضح أن "غرف العمليات متوقفة تمامًا إلى جانب عدم توفر أدوية التخدير والمستلزمات الطبية، ما يعني أننا أمام حالات إعدام ميداني في حال لم يتم إجراء تدخلات جراحية عاجلة".

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