الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بخلق أزمة مركبات كبيرة.

يُذكر أن حاجز تياسير يشهد منذ أشهر تشديدًا عسكريًا إسرائيليًا كبيرًا، الأمر الذي أصبح عائقًا أمام الفلسطينيين في تنقلاتهم إلى مصالحهم وأماكن عملهم في الأغوار.

الطيران الحربي الإسرائيلي على رفح

وفي وقت سابق استشهد 14 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي على رفح جنوب غزة ودير البلح وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن "مواطنين استشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلًا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 مواطنًا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبوالسعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح.