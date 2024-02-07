الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأردنى: مقتل 3 مهربين وإصابة أحد أفراد حرس الحدود على الواجهة الشرقية

الجيش الأردني
الجيش الأردني

صرَّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ضبط كميات كبيرة من المخدرات

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وصرَّح المصدر عن إصابة أحد أفراد قوات حرس الحدود أثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية. 

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كل القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

txt

بعد تأهل منتخب الأردن.. موعد نهائى كأس أمم آسيا 2023

غارات جوية داخل سوريا

وفي ديسمبر الماضي، شن الأردن عدة غارات جوية داخل سوريا على طول حدوده مع جارته الشمالية، ضد مخابئ لمهربي المخدرات، ردًا على عملية تهريب كبيرة. وقال الجيش الأردني إنه أحبط مخططًا لعشرات المتسللين من سوريا بعدما عبروا حدود الأردن، بقاذفات صواريخ وألغام مضادة للأفراد ومتفجرات.

وفي يناير الماضي، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة: "إن الأردن زود الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، التي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ"، لافتًا إلى أن "محاولات التهريب شهدت ارتفاعًا خطيرًا في عددها". 

 

المنطقة العسكرية الشرقية المخدرات سوريا الأردن وزارة الخارجية الأردنية إيران

مواد متعلقة

الرئاسة الفلسطينية تشكر السعودية على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة

الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 22 طلبًا لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة

فلسطين: الفشل الدولى فى وقف إبادة شعبنا يشمل عجزه عن إجبار الاحتلال على رفع الحواجز بالضفة

حسين الشيخ يشكر السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني

إعلام عبرى: الاحتلال يطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

السفير الفلسطيني بالقاهرة يطلع وفدا برلمانيا فرنسيا على تداعيات عدوان الاحتلال المستمر

شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي على سوريا

بدء التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد في أذربيجان

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية