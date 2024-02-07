الجيش الأردنى: مقتل 3 مهربين وإصابة أحد أفراد حرس الحدود على الواجهة الشرقية

صرَّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ضبط كميات كبيرة من المخدرات

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وصرَّح المصدر عن إصابة أحد أفراد قوات حرس الحدود أثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كل القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

غارات جوية داخل سوريا

وفي ديسمبر الماضي، شن الأردن عدة غارات جوية داخل سوريا على طول حدوده مع جارته الشمالية، ضد مخابئ لمهربي المخدرات، ردًا على عملية تهريب كبيرة. وقال الجيش الأردني إنه أحبط مخططًا لعشرات المتسللين من سوريا بعدما عبروا حدود الأردن، بقاذفات صواريخ وألغام مضادة للأفراد ومتفجرات.

وفي يناير الماضي، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة: "إن الأردن زود الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، التي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ"، لافتًا إلى أن "محاولات التهريب شهدت ارتفاعًا خطيرًا في عددها".