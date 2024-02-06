أحمد موسى يهنئ الأردن بتأهل منتخب النشامى لنهائي آسيا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، ملك الأردن عبدالله الثاني بـ تأهل منتخب النشامى الأول لكرة القدم لنهائي كأس الأمم الآسيوية التي تقام في قطر 2023 لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

وقال موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي|”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الشعب المصري يشعر بالسعادة والفرحة لتأهل منتخب الأردن لنصف البطولة القارية، مؤكدًا أن منتخب "النشامى" استحق التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأسيوية 2023.

المنتخب الأردني يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المهاريين

وتابع أن المنتخب الأردني يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المهاريين على رأسهم موسى التعمري الذي تلاعب بدفاعات منتخب كوريا الجنوبية ونجح في تسجيل هدف من الهدفين، مشيرًا إلى أن البطولة الأسيوية على موعد مع مباراة نهائية من نوع خاص وأن يكون عربيا خالصا حال فوز منتخب قطر غدًا على نظيره الإيراني.