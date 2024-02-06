ناقد رياضي: منتخب الأردن يسطر تاريخًا جديدًا بعد فوزه على كوريا الجنوبية

قال الناقد الرياضي خالد علي، إن مباراة منتخب الأردن، وكورويا الجنوبية التي أقيمت اليوم بقطر، شهدت حضورًا كبيرًا من كل الجماهير العربية ومن جميع الجنسيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منتخب الأردن تأهل اليوم للمرة الأول لنهائي كأس آسيا، مشيرًا إلى أن الكرة الأردنية تجني ثمار تعب وعمل كابتن محمود الجوهري فهو من زرع بذور الكرة الأردنية الحديثة.

وتابع، أن الحسين عموته، المدير الفني للمنتخب الأردني هادي جدًا وقبل التغيرات يستشير الجهاز الفني، ولديهم جيل مميز ونتمنى أن يكون نهائي البطولة عربي خالص بين منتخب الأردن ومنتخب قطر.

منتخب الأردن يقصي المنتخب العراقي وبعده كوريا الجنوبية

وأشار إلى أن منتخب الأردن في الشوط الثاني انقلبت الاية مع هجوم منتخب كوريا الجنوبية ولكن كان فيه تكتيك مميز من "عموته"، مؤكدًا أن منتخب الأردن اليوم يسطر تاريخ بعد أن أقصى المنتخب العراقي وبعده كوريا الجنوبية.

وأكمل أن اللاعب موسى التعمري أفضل لاعب في مباراة الأردن وكوريا الجنوبية ورفع طموحات الجماهير الأردنية ومن المحتمل انتقاله لأندية كبرى في أوروبا.