الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

في اليوم الـ 131 من العدوان: شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

غزة
غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.

وأفادت  الوكالة الرسمية الفلسطينية مصادر صحية باستشهاد واصابة غدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلًا في النصيرات وسط القطاع.

منطقة القرارة شمال شرق خان يونس

وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.

وكانت وزارة الصحة أفادت في وقت سابق مساء أمس، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.

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وزارة الصحة الفلسطينية

وطالب المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، المؤسسات الأممية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي ومنع الكارثة الصحية والإنسانية التي تتعرض لها الطواقم الطبية والجرحى والنازحون.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الثلاثاء أن الوضع يزداد سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية بصدد هدم السور الشمالي للمستشفى.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية قد أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية.

وأصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في البيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 أكتوبر إلى 28،473 شهيدا و68،146 مصابا.

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