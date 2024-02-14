وزير إسرائيلي متطرف يمنع مساعدات "الأونروا" إلى غزة

قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع Axios الأمريكي، إن وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، منع شحنة دقيق تمولها الولايات المتحدة إلى غزة لأن الجهة المتلقية لها هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

إحباط بايدن

و قال مسؤولون أمريكيون للموقع: إن هذا انتهاك لالتزام قدمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيًا للرئيس الامريكي جو بايدن قبل عدة أسابيع، وسبب آخر لإحباط الزعيم الأمريكي من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكانت أعلى المستويات في إدارة بايدن قد طرحت إمكانية شحن الدقيق منذ أكثر من شهر.

وقال مسؤولون إسرائيليون: إن مجلس الوزراء الحربي والأمني الإسرائيلي وافق على تسليم الدقيق من ميناء أشدود في جنوب إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وقد شكر بايدن ووزير الخارجية توني بلينكين الحكومة الإسرائيلية علنًا على السماح بمرور شحنة الدقيق، ولكن: الشحنة عالقة في ميناء أشدود منذ أسابيع.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قام سموتريش، بمنع نقل الدقيق بعد أن تم إخطاره بأنه متوجه إلى الأونروا، وهي مجموعة المساعدات الأساسية في غزة. وأمر دائرة الجمارك الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الشحنة طالما أن الأونروا هي المتلقية.

تحقيق الأونروا

وخضعت الأونروا لتدقيق دولي مؤخرا بسبب اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا بشكل نشط في هجمات 7 أكتوبر، وقد قامت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها مؤقتًا للأونروا، في انتظار نتائج تحقيق مستقل أمرت به الأمم المتحدة.

وأكد مكتب سموتريتش لموقع أكسيوس: أنه أمر دائرة الجمارك بعدم الإفراج عن شحنات الدقيق، وبالتنسيق مع نتنياهو، طلب من المسؤولين إيجاد آلية تسليم جديدة تضمن عدم وصول الدقيق إلى حماس.

وقال سموتريتش الذي اتهم الأونروا بأنها "جزء مركزي" من المساعدات "هناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة منع وصول المساعدات إلى حماس وسأستخدم سلطتي للتأكد من أن هذا هو الحال".

موقف الإدارة الأمريكية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء إن الدقيق الذي تموله الولايات المتحدة يوفر الغذاء لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني في غزة، وأكد على أهمية وصول الشحنة إلى غزة.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومة الإسرائيلية لضمان وصول الدقيق إلى غزة بشكل دائم على مدى أشهر وليس مرة واحدة، وقال ميلر "الحكومة الإسرائيلية تعهدت بالسماح بدخول الدقيق ونتوقع منهم تنفيذ هذا الالتزام."

هذا بينما يواجه جميع سكان غزة – أكثر من 2.2 مليون شخص – أزمة أو مستويات أسوأ من الجوع، مع تزايد خطر المجاعة كل يوم، حسبما ذكرت هيئة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير أواخر العام الماضي، ووجد التقرير أن حوالي نصف سكان غزة يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.