صحف تركية: زيارة أردوغان لمصر ستركز على تطوير التعاون العسكري

كشفت صحيفة “sondakika” التركية أن أجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد عقد عددا من الاجتماعات الثنائية والمشتركة بين وفود البلدين لمناقشة تطور العلاقات بين تركيا ومصر وآخر الأوضاع في غزة.



تفاصيل أجندة زيارة أردوغان إلى مصر

ووفق بيان للرئاسة التركية سيتم عقد اجتماعات رفيعة المستوى زيارة أردوغان إلى القاهرة وسيتم التركيز على الخطوات التي ستتخذ في سياق تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، وسوف تتناول اللقاءات بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وغزة وفلسطين المحتلة ما يحدث في الأراضي الإسرائيلية، تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر.

كما قالت صحيفة "yetkinreport" التركية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين وستجلب العديد من المنافع الاقتصادية على البلدين.

وقالت الصحيفة إن العلاقات بين تركيا ومصر الواقعتين على الأطراف الشمالية والجنوبية لشرق البحر الأبيض المتوسط، كانت دائما مهمة للسلام والاستقرار الإقليميين.

وتابعت الصحيفة أن العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين قوية، والبلدين يحتاجان إلى تحقيق أقصى استفادة من الفترة الجديدة في العلاقات المصرية التركية، حيث تريد مصر تعزيز دورها القيادي في المنطقة وتطوير اقتصادها وحماية نفسها من المخاطر الخارجية، وفي تركيا تتبع الحكومة سياسة خارجية براغماتية مبنية على سياسة ومنافع حقيقية.

وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين الأتراك في مصر سيواصلون طريقهم بسهولة أكبر مع تحسن العلاقات السياسية، وهناك بيئة للتعاون في مجال الطاقة.

فيما قال الأكاديمي التركي البارز "بارين كايا اوغلو" إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ستولد زخما جديدا في المنطقة لاسيما وأن مصر دولة محورية.

وقال أوغلو وفقا لما نقلته موقع “المونيتور” ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان يمكنهما بناء وتشكيل محور اقليمي، خاصة بعد ذوبان الجليد في العلاقات، بجانب حزمة مبيعات الطائرات بدون طيار، فإن زيارة الرئيس أردوغان المقبلة إلى مصر، إلى جانب التعاون الدفاعي التركي المصري، يمكن أن تولد زخمًا جديدًا في المنطقة

وتابع " قد تكون رحلة أردوغان التاريخية إلى القاهرة وسط التعاون الدفاعي المتنامي بين البلدين نذيرًا بزخم جديد في المنطقة لاسيما وفي حديثه قبل أسبوع من زيارة الرئيس أردوغان أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستبيع طائرات بدون طيار لمصر - مما يدل على تحول 180 درجة في العلاقات بين أنقرة والقاهرة".