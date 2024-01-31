"بلومبرج": أردوغان يزور مصر 14 فبراير ويلتقى الرئيس السيسى

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم، أنه من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر الأيام المقبلة في محاولة لاستعادة وتيرة العلاقات بين البلدين، وذلك فقًا لمسئولين أتراك مطلعين على الأمر.

وقال المسئولون الأتراك إنه من المتوقع أن يسافر أردوغان إلى مصر في 14 فبراير المقبل، سعيًا لتعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في ظل الصراعات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت “بلومبرج” إنه هذه الرحلة ستكون هي الأولى للرئيس التركي إلى مصر منذ عام 2013.

ووفق التقرير من المتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي على إدخال شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.

السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أردوغان

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 ديسمبر الماضي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي وقتها شهد الاتصال توجيه الرئيس التركي التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وقد ثمّن السيسي هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال في نوفمبر الماضي إن الأحوال بين مصر وتركيا لم تكن دائمة على أفضل ما يكون، ولكن كان هناك انضباط واضح في التعامل بين الدولتين خلال وقت الخلاف؛ لأن مصر لا تعادي أو تعتدي على أحد، كما أنها لا تتجاوز في حماية مصالحها وأمنها والدفاع عن شعبها وهويته وحدوده.

وواصل: "علاقة مصر مع تركيا تتقدم وتتطور بالتأكيد في الوقت الحالي، كما أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي أردوغان شهد خطوات يتم البناء عليها، والجانب التركي يؤكد اعتزامه وخطواته لاستئناف تفعيل جميع أشكال العلاقة وأطر التعامل بين الدولتين، فضلًا عن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية التي لم تتوقف خلال السنوات الأخيرة".