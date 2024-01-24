البيت الأبيض يرحب بمصادقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو

أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، ترحيب واشنطن بمصادقة تركيا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

رحب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، بتصديق تركيا على انضمام السويد و"يحض" المجر على الاقتداء بها.

وصوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد في وقت سابق من اليوم، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للتوقيع النهائي قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، قال، إن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية لمنع تصعيد الوضع.