متحدث الرئاسة يكشف ما حدث فى لقاء الرئيس السيسى مع أردوغان

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات الدولية تحكمها المصالح بنسبة كبيرة للغاية، ولكن كثيرًا ما تحدد المبادئ هذه المصالح، فالدولة المصرية لها طابع خاص، وتعزز هذا الطابع بقوة خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أن الأحوال بين مصر وتركيا لم تكن دائمة على أفضل ما يكون، ولكن كان هناك انضباط واضح في التعامل بين الدولتين خلال وقت الخلاف؛ لأن مصر لا تعادي أو تعتدي على أحد، كما أنها لا تتجاوز في حماية مصالحها وأمنها والدفاع عن شعبها وهويته وحدوده.

وواصل: "علاقة مصر مع تركيا تتقدم وتتطور بالتأكيد في الوقت الحالي، كما أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي أردوغان شهد خطوات يتم البناء عليها، والجانب التركي يؤكد اعتزامه وخطواته لاستئناف تفعيل جميع أشكال العلاقة وأطر التعامل بين الدولتين، فضلًا عن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية التي لم تتوقف خلال السنوات الأخيرة".