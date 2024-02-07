الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مستشار أردوغان: لا سلام فى الشرق الأوسط دون مصر وندعو السيسى لزيارة أنقرة

اردوغان والسيسي
اردوغان والسيسي

قال مسعود كاسين، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشئون الدفاع،  في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي ونقلتها وكالة سبوتنيك: “إن تركيا ومصر لديهما روابط أخوية تاريخية وتواصل ديني وثقافي”.

وتابع "كاسين" لقد تطورت العلاقات بين البلدين في عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، معتبرًا أن "التطبيع الكامل للعلاقات مع مصر سيجلب الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم".

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التعاون بين أنقرة والقاهرة

وقال: "دون مصر لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يخلق أنواعًا جديدة من الإرهاب تعيدها إلى أجواء حرب الـ6 من أكتوبر 1973".

ولفت إلى أهمية التعاون بين أنقرة والقاهرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن عدم وجود هذا التعاون سيسمح لإسرائيل بمواصلة تحديها لجميع الدول الإسلامية.

وقال: "لا نريد الحرب، لكن يجب علينا أن ندرك أن مفهوم السلام هو الاستقرار والردع"، مشيرًا إلى أنه إذا مضت مصر وتركيا معًا سيجلبان السلام والاستقرار للمنطقة ولن تتأثرا بالعوامل الإمبريالية".

وتابع: "على جميع الدول الإسلامية أن تتخذ قرارًا لدمج قوتها وتعاونها ضد جميع الهجمات لمواجهة هذا السلوك غير الودي"، مضيفًا: "أصبحنا جميعًا في مفترق طرق جديدة، لذا يجب على تركيا ومصر المضي قدمًا في التعاون، سياسيًا واقتصاديًا، في إطار جيوسياسي".

وقال مسعود كاسين: "مصر هى القائد الحالي للعرب والتطبيع الكامل بينها وبين تركيا سيفتح آفاقًا جديدة للشراكة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وخاصة في مجال الطاقة".

زيارة أردوغان للقاهرة 

وحول زيارة أردوغان للقاهرة قال: “ستكون زيارة تاريخية ونأمل أن تكون مفيدة، ونأمل أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة أنقرة، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا كبيرة للتعاون العسكري بين البلدين، الذي يمكن أن يتضمن إنتاج الطائرات المسيرة التركية في مصر”.

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