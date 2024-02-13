100 طن سلع.."الأوقاف" تُطلق قافلة مساعدات لأهالي غزة قبل رمضان

قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

وتؤكد وزارة الأوقاف المصرية أن العمل على وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تفي بالاحتياجات الأساسية لأهل غزة مما ينبغي أن يحظى بأولوية دولية لدى كل أصحاب الضمائر الحية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية باعتبار هذا وذاك مطلبا ملحا لإنقاذ أهل غزة وتوفير ما يمكن أن ينقذهم من حرب الإبادة والتجويع التي يتعرضون لها.