CNN: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح سيؤدي لحمام دم

أكدت شبكة “CNN” سي إن إن الأمريكية تصاعد القلق الدولي بشأن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح والذي أدى لاستشهاد عشرات الشهداء، من بينهم أطفال، جراء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي "المكثف للغاية" التي استهدف مواقع متعددة في رفح ليل الاثنين.

تفاصيل العدوان على رفح

وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها، رفح تشهد هجمات جوية من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، لكن القصف الذي وقع يوم الاثنين زاد من المخاوف من أن الحملة البرية الإسرائيلية المتوقعة ستؤدي إلى حمام دم، مع المحاصرين في القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم إن أكثر من 100 شخص استشهدوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية حيث استهدفت الطائرات الحربية مناطق مختلفة من المدينة وأطلقت المروحيات نيران الأسلحة الرشاشة على طول المناطق الحدودية.

وهناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد القتلى حيث قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الناس ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض ولا يزال هناك تواجد كثيف للطائرات الحربية في سماء رفح.

وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار، إن المرافق الطبية في رفح “لا تستطيع استيعاب العدد الكبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي”.

استشهاد أطفال جراء القصف الإسرائيلي على رفح

وأظهرت لقطات حصلت عليها شبكة سي إن إن مشهدا فوضويا داخل المستشفى الكويتي في رفح، حيث يحاول المسعفون إنعاش طفل بلا حراك في مشهد واحد، ويظهر في مشهد آخر أطباء يعالجون رجلا جريحا على أرضية المستشفى وفي مقطع فيديو آخر، ظهرت امرأة في حالة من الحزن وهي تحمل جثة طفل ملفوفة بقطعة قماش بيضاء.

وقالت بلدية رفح يوم الاثنين إن الغارات استهدفت مسجدين على الأقل ونحو عشرة منازل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ "سلسلة من الضربات" على ما قال إنها أهداف في منطقة الشابورة برفح، وأنه تم تحرير محتجزتين إسرائيليتين في "عملية خاصة".

وفي بيان مشترك، حدد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) والشرطة المحتجزين بأنهما فرناندو سيمون مارمان (60 عاما)، ولويس هار (70 عاما)، وقالا إن حماس اختطفتهما في 7 أكتوبر من كيبوتس نير يتسحاق.

وأدانت حركة حماس في بيان لها يوم الاثنين ”المجزرة المروعة” التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في رفح.

وقالت حماس إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح “ومجازرها المروعة بحق المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء والشيوخ… يعتبر استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي تمارسها بحق شعبنا الفلسطيني”.