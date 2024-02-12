الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كواليس عملية رفح.. الاحتلال يستعيد محتجزين

قصف رفح
قصف رفح

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، عن تفاصيل العملية الإسرائيلية في رفح فجر اليوم الإثنين، نقلا عن مسئولين إسرائيليين.

دخول رفح 

وقال التقرير: تمكنت قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي من إنقاذ محتجزتين إسرائيليين كانا محتجزين في مدينة رفح بغزة، حسبما أفاد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إن الرهينتين اللتين تم إنقاذهما – وهما فرناندو ميرمان (60 عاما)، ولويس هار (70 عاما) – تم إجلاؤهما في مروحية إلى مستشفى داخل إسرائيل وكلاهما في حالة طبية جيدة. 

ووصلت قوات من وحدة العمليات الخاصة الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإسرائيلية وقوات بحرية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مبنى في قلب رفح حيث احتجزت حماس المحتجزتين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

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الاحتلال كان يعمل على العملية منذ أٍسابيع 

 ووفقا لمصادر أكسيوس، فان الجيش الإسرائيلي كان يعمل على العملية من عدة أسابيع بناءً على معلومات استخباراتية، حسبما صرح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لموقع Axios. 

وقال المسؤول: إن القوات الجوية الإسرائيلية شنت ضربات مكثفة في رفح بهدف تحويل انتباهها للسماح بإخراج المحتجزين.

وقال مصدر مطلع لموقع "أكسيوس" إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بالعملية بعد أن تمت بنجاح.

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