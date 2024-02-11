الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر نبّهت العالم لأهداف الاحتلال الخبيثة في عدوانها على غزة

يسري المغازي
يسري المغازي

أكد يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أهمية الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلاً: “نبه العالم لخطوة ما يقوم به الاحتلال ورغبته الخبيثة في تصفية القضية الفلسطينية”.

ونوه المغازي، في تصريحات اليوم، بموقف مصر الرافض للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، والتقدير الكامل لموقف الدولة المصرية والذي يعبر عن الالتزام الأدبي والأخلاقي للحكومة المصرية، من جانب الشعب الفلسطيني كله وحرص مصر على استمرار بقاء الفلسطينيين في أرضهم والدفاع عنه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كافة مؤسسات الدولة المصرية وبتوجيهات السيسي، تضع ثقلها السياسي والتاريخي لوقف المجازر الإسرائيلية، وتعلن رفضها التام لكافة اشكال العدوان الاسرائيلي على القطاع، مضيفا: أكثر من 100 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيبوا جراء أعمال عسكرية سافرة وصلت لحد جريمة الابادة الجماعية من جانب إسرائيل.

واختتم المغازي بالإشارة إلى التحذير الأممي الذي حذر من مغبة انتقال القتال لجنوب قطاع غزة، بعد توعد إسرائيل بقصف رفح، مشددا: قصف رفح سيكون خطيئة اسرائيلية هائلة، ولن يؤدي سوى لاستشهاد الآلاف وقد يدفع بقضية التهجير لمآلات خطيرة، لذلك تصر مصر على الوقف الفوري لإطلاق النار.

من جانبه ثمن محسن جلال نائب الحزب العربى الناصري، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة  الرئيس السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا، مؤكدا ان استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني يثرى الحياة الحزبية، وفرصة قوية لجميع القوى السياسية أن تشارك في صناعة القرار والمساهمة في طرح أفكارا تعمل علي مواجهة الأزمة الاقتصادية.

كما ثمن جلال دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي، واصفا ذلك بالخطوة الضرورية من أجل عرض كافة التحديات التي واجهت الحكومة علي أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات.

القضية الفلسطينية التأيد للقضية الفلسطينية أغنية لدعم القضية الفلسطينية إغاثة القضية الفلسطينية

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