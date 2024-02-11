الجارديان: مصر ترفض بشدة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

علّق مسؤول مصري لصحيفة الجارديان البريطانية على المخطط الاسرائيلي لاجتياح مدينة رفح قائلاً إنه لن يُسمح للفلسطينيين الفارين تحت أي ظرف من الظروف بعبور الحدود إلى شبه جزيرة سيناء، وأن أي محاولة لنقلهم إلى الأراضي المصرية ستؤدي إلى انهيار اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

مصر ترفض اجتياح رفح

وقالت الجارديان في نقرير لها ان إسرائيل تنفذ غارات جوية في رفح بشكل شبه يومي، حتى بعد أن طلبت من المدنيين في الأسابيع الأخيرة البحث عن مأوى هناك هرباً من القتال البري الشرس في خان يونس، إلى الشمال مباشرة.

أوضحت الجارديان أنه مع قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها البرية بشكل مطرد باتجاه الجنوب في حربها ضد حركة حماس على مدى الأشهر الأربعة الماضية، أصبحت رفح - الواقعة على الحدود مع مصر، والتي كان يسكنها قبل الحرب حوالي 280 ألف شخص - الملاذ الأخير لأكثر من نصف سكان غزة.

ونظرًا لأن ثلثي سكان غزة يخضعون بالفعل لأوامر الإخلاء، والدمار واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع الساحلي واستمرار القتال، فمن غير الواضح إلى أين يمكن نقل هذا العدد الكبير من الأشخاص بأمان وذلك وفق الجارديان.

انتقادات لاجتياح إسرائيل رفح

ولم تتحقق بعد تهديدات إسرائيل بشن هجوم واسع النطاق على رفح ولم يقدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تفاصيل أو جدولاً زمنياً في إعلانه وذلك وفق الصحيفة.

لكنه أشار ضمناً إلى أن العملية أمر لا مفر منه، ويبدو مستعداً للمضي قدماً على الرغم من التحذيرات المتزايدة من وكالات الإغاثة والمجتمع الدولي من أن الهجوم على رفح سيكون بمثابة "حمام دم".

وأكدت الجارديان أن الخطط الإسرائيلية أثارت بشأن رفح انتقادات شرسة على غير العادة من الولايات المتحدة، الحليف الأهم للدولة اليهودية، بعد أيام من الاحتكاك المتزايد بين نتنياهو وإدارة بايدن.