الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

Super Amira.. الطبيبة الفلسطينية التى تحدت القناصة لإنقاذ مصاب: «الله نزع الخوف من قلبى»

الطبيبة الفلسطينية
الطبيبة الفلسطينية التى تحدت القناصة لإنقاذ مصاب

أثارت الطبيبة الفلسطينية أميرة محمود العسولى إعجاب العالم، بعد موقفها البطولى لإنقاذ أحد المصابين فى قطاع غزة، عبر التحرك فى اتجاهه بكل شجاعة وإقدام، رغم تمركز قوة إسرائيلية لقنص أى فرد يتحرك لمحاولة إنقاذ المصاب.

وفى شهادتها حول موقفها البطولى، الذى وثقه مقطع فيديو أصبح من بين الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، قالت الطبيبة الفلسطينية إنها كانت تعمل فى مجمع «ناصر» الطبى بمدينة خان يونس، قبل أن تتقاعد منذ فترة، ثم تعود للعمل بشكل تطوعى، لمساعدة المرضى والمصابين فى غزة.

وأضافت عن مساعدة الشاب المصاب: «هذا الشاب تعرض إلى قنص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال وجوده فى مجمع ناصر الطبى، لذا سعيت إلى مساعدته مهما كانت العواقب.. شعرت بأن الله نزع الخوف من قلبى، لم أعد أفكر فى نفسى»، مشيرة إلى أنها تعرضت لمحاولات قنص من قبل الاحتلال، خلال عملها فى المجمع من قبل، وكذلك خلال محاولتها إنقاذ الشاب.

وقال محمد سلامة، الصحفى الفلسطينى الذى يغطى ما يحدث فى مجمع «ناصر» الطبى، شقيق المصاب الذى أنقذته الطبيبة أميرة العسولى: «ظل شقيقى ينزف نحو ساعة، حاولنا إنقاذه، لكن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الساحة، لذا لم نستطع الوصول إليه، حتى جاءت الدكتورة أميرة العسولى».

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