الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق من حماس على عملية رفح

حماس
حماس

قالت حركة "حماس" في بيان، الاثنين، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يأتي ضمن محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن القصف الإسرائيلي قتل أكثر من 100 ضحية، الاثنين.

تابعها نتنياهو واستمرت ساعة

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيل عملية رفح التي أطلقتها قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين.

اجتياح رفح

ووفقا للصحيفة، فقد  نفذت قوة مشتركة العملية عند الساعة الواحدة فجرا واستمرت العملية لمدة ساعة وكان الهدف استعادة أسيرين مسنين تم أسرهما من كيبوتس 'نير اسحاق' القريب من رفح.

وتابعت: العملية نفذت من قبل قوة للشاباك وقوة من الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع سلاح الجو الذي نفذ سلسلة غارات عنيفة لتوفير غطاء جوي بالتعاون مع فرقة بحرية وأخرى مدرعات.

 

اشتباكات مع حماس

ووصلت القوات سرا إلى المبنى الواقع في قلب مدينة رفح حيث كان يتواجد به الأسيرين في الطابق الثاني فيه وتم استعادتهما بعد اشتباكات مع عناصر «حماس»  من نشطاء كتيبة «الشابورة». 

و فتحت القوات الإسرائيلية باب المبنى المغلق باستخدام عبوة ناسفة وأطلقت النار على النقاط القريبة وانقذت الأسيرين و في هذه المرحلة تم إطلاق النار من المبنى والمباني المجاورة ودارت معركة طويلة .

وخلال العملية أصيب جندي إسرائيلي سقط من ارتفاع بجروح طفيفة .. ثم تمكنت القوة من الخروج  ووصلت إلى نقطة تم فيها تجهيز طائرة مروحية أقلعت مع المختطفين إلى مستشفى شيبا. 

تابعها نتنياهو

وتولى قيادة العملية، قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان من قاعدة عسكرية في بئر السبع فيما تابعها ميدانيا قائد الفرقة 198 دان غولدفوس ،وكان يتابعها من تل أبيب رئيس الأركان هيرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار وقائد سلاح الجو تومر بار ثم انضم إليهم لاحقا نتنياهو وغالانت.

متحدث جيش الاحتلال: نفذنا هجمات ضد أهداف نوعية في جنوب غزة 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري: "نفذنا موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وانتهى الهجوم".

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