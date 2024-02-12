وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يشدد نتنياهو على خطة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، بينما أثارت خططه، تحذيرات من أزمة إنسانية جديدة وتهدد بإثارة غضب الولايات المتحدة.

اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

وقالت وول ستريت جورنال ان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثار المخاطر في اتساع فجوة الخلاف مع الرئيس بايدن خلال عام انتخابي عاصف، بنقل رسالته مباشرة إلى الناخبين الأمريكيين في مقابلتين تلفزيونيتين يوم الأحد، قائلًا إن إسرائيل يجب أن تلاحق حركة حماس حتى يتم تدميرها.

وتابعت ان تصميم نتنياهو على سحق حماس، يتعارض مع القلق المتزايد في البيت الأبيض من أن إسرائيل تضغط على حملة عسكرية تسبب أزمة إنسانية وليس لها حل واضح.

ضغوط على بايدن لتخفيف دعمه لإسرائيل وإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر

ويواجه بايدن أيضًا ضغوطًا متزايدة من الجناح اليساري لحزبه ومجموعات مهمة من ناخبي الأقليات لتخفيف دعمه لإسرائيل وإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر، وما يثير قلق الإدارة بشكل خاص هو احتمال فقدان الدعم بين الناخبين العرب الأمريكيين في ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة تعقد انتخابات تمهيدية في وقت لاحق من هذا الشهر والتي تعتبر محورية لآمال بايدن في البقاء في البيت الأبيض.

قصف إسرائيلى يستهدف رفح الفلسطينية

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر، اليوم، سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال أحزمة نارية في رفح الفلسطينية وقصف محيط المستشفى الكويتي، فيما وصلت جثامين أطفال فلسطينيين إلى مستشفى الكويتي في وسط رفح.