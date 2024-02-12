عاجل.. متحدث جيش الاحتلال: نفذنا هجمات ضد أهداف نوعية في جنوب غزة وانتهى الهجوم

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري: "نفذنا موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وانتهى الهجوم".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، بحدوث قصف إسرائيلي عنيف شمال رفح الفلسطينية، كما أن مروحيات الاحتلال تطلق النار على شمالي رفح الفلسطينية.



وأكدت مراسلة القناة، أن الاحتلال يستهدف مقر الجمعية وسط رفح الفلسطينية، بجانب استهداف منزل مأهول بالسكان، ما أسفر عنه عدد من الشهداء والمصابين.





