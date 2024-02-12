الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": إجلاء سكان رفح الفلسطينية يعنى حرمانهم من الرعاية الصحية

إجلاء سكان رفح الفلسطينية
إجلاء سكان رفح الفلسطينية

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقارير التي تفيد بخطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من رفح، في جنوب قطاع غزة لتوسيع هجومها البري، مقلقة للغاية.

 

وأضاف جيبريسوس، أن تلك الخطة لها عواقب مُدمّرة على أكثر من 1.4 مليون شخص، الذين لم يبق لهم أي مكان يذهبون إليه، فيما لم يتبق لهم أي مكان لطلب الرعاية الصحية.

 

وأشار إلى أن المستشفيات خارج مدينة رفح إما أنها تقدم خدمات الحد الأدنى فقط، أو أنها لا تعمل على الإطلاق، مطالبا بوقف إطلاق النار.

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