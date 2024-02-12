الإثنين 12 فبراير 2024
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عالم

أشرف حربي لـ"الدستور": التعاون العسكري وغزة على طاولة السيسي وأردوغان

السفير أشرف حربي
السفير أشرف حربي

قال السفير أشرف حربي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان خلال زيارته للإمارات ومن ثم إلى مصر يوم الأربعاء سيعرض موقف بلاده من الأزمات الحالية في المنطقة سواء الأزمة في غزة أو تطورات الوضع منطقة البحر المتوسط.

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أجندة زيارة أردوغان إلى مصر

وقال أشرف حربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن زيارة أردوغان للقاهرة تأتي في إطار تحسن العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الاخيرة وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، الذي استمر حتى في فترة الأزمات السياسية.

وتابع: “سيكون هناك تنسيق مشترك بين الجانبين حول الخطوات القادمة أو ما بعد حرب غزة، وكذلك المخاطر والتهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة فيما يتعلق بتدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على أمن وسلامة الشرق الأوسط خاصة بالنسبة لسوريا والعراق ومنطقة البحر المتوسط”.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن أردوغان سيطلع على الموقف المصري والرؤية المصرية بالنسبة للأزمات المختلفة في المنطقة وأهمها غزة ليبيا السودان لاسيما وأن تركيا لها تداخلات مع هذه الدول، وسيكون الإطار العام للمفاوضات، وماذا يمكن أن يتم من تعاون بين البلدين وتشاور سياسي في هذه الملفات والقضايا التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن صادرات تركيا لها دور كبير في اقتصاديات دول الشرق الأوسط كما ستعمل تركيا على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية.

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التعاون العسكري بين مصر وتركيا

وأكد “حربي” أن الزيارة ستتناول أيضا تطوير العلاقات ودعمها بين البلدين فضلا عن التعاون العسكري المصري التركي، وهو من أهم الملفات على طاولة المفاوضات بعد عقد صفقة طائرات تركية لمصر وبشكل عام ستفتح الزيارة المرحلة المقبلة التي ستشهد تطور كبير في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، في إطار التعاون الإقليمي وبما يساند استقرار المنطقة.

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