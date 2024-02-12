الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكسيوس: إحباط متزايد في إدارة بايدن تجاه نتنياهو بسبب خطة اجتياح رفح

بايدن
بايدن

قال موقع أكسيوس الأمريكي، أن هناك حالة من الاحباط الكبير لدى الرئيس الامريكي جو بايدن والإدارة الأمريكية جميعها بسبب سلوك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعنته في تنفيذ الاجتياح البري لرفح رغم الرفض الدولي.

أسباب الخلاف بين بايدن ونتنياهو 

 وأوضح أكسيوس في تقرير له أن جو بايدن تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد وحذره من القيام بعملية عسكرية في رفح دون التخطيط لإجلاء المدنيين الفلسطينيين في المنطقة.

وأكد التقرير الأمريكي أن هناك إحباط متزايد في البيت الأبيض بسبب رفض نتنياهو والحكومة الإسرائيلية للعديد من الاتفاقيات والطلبات الأمريكية ووصف بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "مبالغ فيها"، وكانت هذه هي أقسى لغة يستخدمها بايدن لانتقاد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر.

txt

عاجل.. متحدث جيش الاحتلال: نفذنا هجمات ضد أهداف نوعية في جنوب غزة وانتهى الهجوم

وقال التقرير: وقعت  مكالمة يوم الأحد  بين بايدن ونتنياهو، وسط مخاوف متزايدة، بما في ذلك داخل إدارة بايدن، بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب مدينة غزة، حيث يتركز أكثر من 1.2 مليون فلسطيني".

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم أوضحوا معارضة مثل هذه العملية دون وجود خطة إسرائيلية واضحة لكيفية إجلاء الفلسطينيين الذين يحتمون هناك بشكل آمن.

وسبق وقال أحد كبار مسئولي الولايات المتحدة  في مؤتمر صحفي إن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أوضحوا لإدارة بايدن أن السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل في رفح مشروط، ويتطلب إجلاء السكان المدنيين وأنهم لن يتخذوا أي إجراء دون حدوث ذلك، وقالت الولايات المتحدة "لقد أوضحنا مخاوفنا بشأن ما إذا كان هذا ممكنا حتى في ظل الواقع الحالي في رفح" وذلك وفق أكسيوس.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المكالمة بين بايدن ونتنياهو ركزت على العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، والجهود المبذولة لإطلاق سراح  المحتجزين لدى حماس، والوضع الإنساني في غزة، فيما استمرت المكالمة 45 دقيقة.

txt

نتنياهو: لن نفوت أى فرصة لتحرير المحتجزين ويجب أن يستمر الضغط العسكرى حتى النصر

زيارة بيرنز للقاهرة

وجاءت مكالمة الأحد أيضًا قبل أيام فقط من اجتماع متوقع بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات الإسرائيلية في القاهرة بجانب مسؤولين مصريين غدا لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة محتجزيت جديدة قد تؤدي إلى توقف طويل في القتال في غزة.

جو بايدن الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتياح البري لرفح الرئيس الامريكي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الخلاف بين بايدن ونتنياهو

مواد متعلقة

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

أول تعليق من حماس على عملية رفح

كواليس عملية رفح.. الاحتلال يستعيد محتجزين

تابعها نتنياهو واستمرت ساعة.. تفاصيل العملية الإسرائيلية فى رفح فجر اليوم

Super Amira.. الطبيبة الفلسطينية التى تحدت القناصة لإنقاذ مصاب: «الله نزع الخوف من قلبى»

الجارديان: مصر ترفض بشدة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

تقرير: اجتياح إسرائيل لرفح "مهمة محفوفة" بالمخاطر الاستراتيجية

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

الأكثر قراءة

محاولات إسرائيلية لاسترضاء مصر.. ماذا حدث بعد العملية العسكرية فى رفح؟

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

هشمت سيارتين.. خسائر سقوط شجرة عملاقة فى شارع الطيران (صور)

العثور على جثتين بهما أعيرة نارية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال